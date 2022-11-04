Tuğgeneral Albasan yazdı: 'Orta Doğu'da Türk Askeri Misyonu'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan'ın kaleme aldığı 'Orta Doğu’da Türk Askeri Misyonu' isimli kitap, okuyucularla buluşturuldu.

Kitapta, Orta Doğu'nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı mücadelesi ve bölgedeki misyonu gözler önüne serildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Albasan'ın kaleme aldığı 'Orta Doğu'da Türk Askeri Misyonu' isimli kitap, okuyucularla buluştu. İşlediği konular kadar görevde olan bir general tarafından kaleme alınması dolayısıyla da dikkat çeken kitapta, Orta Doğu'nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı kahramanca mücadelesi, bölgedeki adalet ve güvenin teminatı olduğu gerçeği gözler önüne serildi. Tuğgeneral Albasan, kitabında Orta Doğu milletlerinin Türklerle beraber oldukları dönemlerde huzur ve güven içinde olduklarını, Türklerin Orta Doğu'dan ellerini çekmek zorunda bırakılmasıyla bölge halklarının; kan, barut, ıstırap ve zulüm bataklığına sürüklendiğini anlattı.

Özellikle son yıllarda Orta Doğu'da yaşanan iç çatışmaların, kan ve gözyaşının bölgede halen devam ettiği satır aralarında yer aldı. Orta Doğu'nun tarihteki ve bugünkü önemi anlatılırken, bölgenin bitip tükenmek bilmeyen mücadelelere, göçlere ve istilalara sahne olduğunu hatırlatan Albasan, bu mücadelelerde pek çok millet ve medeniyetin yok olup gittiğini, bu nedenle Orta Doğu'nun otorite boşluğu yaşadığı dönemlerde milletleri ve medeniyetleri yutan mezarlık görünümünde olduğuna dikkat çekti. Albasan böyle bir coğrafyada huzur ve güvenliğin teminatı olan Selçuklu ve Osmanlıların İslamiyet'in hamiliğini yaptığını, bu sayede 1,5 milyarı aşkın Müslüman toplumunun bugün var olabilmesinin asli unsuru olduğunu savundu.

ASKER-MİLLET ANLAYIŞI

Kitabın bir bölümünde de Türklerin askeri yönünün ne kadar güçlü olduğu Orta Asya bozkırlarına kadar uzanan bilgilerle anlatıldı. Türk milleti için söylenen 'asker-millet' ifadesinin bugün de yaşadığını söyleyen Albasan, Türklerde askeri eğitim ve terbiye sisteminin henüz çocuk yaşlarda başladığını, hiçbir dönemde halk ile ordunun asla ayrı bir unsur olarak kabul edilmediğini vurguladı. Tarih sahnesine çıkan ilk Türk devletlerinde var olan istiklal duygusunun bugün de diri şekilde Türk milletinin ruhunda devam ettiğine kitabında vurgu yapan Albasan, Türk devletlerinin yüzyıllardır tarih sahnesinde var olmasını, istiklal ruhunun ve vatan sevgisinin bir göstergesi olarak nitelendirdi. Kitapta Türklerin İslamiyet'i kabullerinden çok önce Orta Doğu'ya gelişleri, Araplarla temasları kapsamlı şeklide anlatıldı. Selçukluların Orta Doğu'ya gelerek Abbasi halifesini kurtardığı, Haçlılara karşı İslam milletlerinin hamisi olduğu da belirtildi.

OTORİTE BOŞLUĞUNUN SONUÇLARI

Albasan, Osmanlı yönetiminde 400 yılı aşkın süre boyunca dönemsel küçük olaylar ve bazı bölgesel isyan girişimleri dışında halkın huzur, güven içinde yaşadığı ve adaletle yönetildiği coğrafyanın, Osmanlı'nın 1918 yılında çekilmesiyle birbirine düşman küçük parçalara bölündüğü, bu otorite boşluğunun günümüzde çeşitli terör örgütlerinin ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çekti. Bugün Irak ve Suriye'nin kuzeyinden saldıran PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin de Osmanlı sonrası çizilmiş sınırların ortaya çıkardığı otorite boşluğunun bir nedeni olduğunu kaydetti.

Orta Doğu'yu huzur ve güvenden yoksun, otorite boşluğu içinde bırakanlara karşı Türkiye'nin bu mirasa sahip çıktığı, bugün bile Türk tarih tezine ve mirasına uygun olarak ortaya çıkan tehdit ve tehlikelere karşı alınması gereken tedbirlerin ve mevcut siyasi-askeri gelişmelerin gereklerine uygun olarak devam ettiğine kitapta vurgu yapıldı. Tarih boyunca şehit olan tüm kahramanlara ithaf edilen kitabın girişinde; Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanı, Medine Müdafii Fahreddin Paşa'nın 'sır katibi' olarak bilinen Yüzbaşı İdris Sabih Bey tarafından İslam Peygamberi Hazreti Muhammed için 1919'da kaleme alınan 'Dünya ve Ahiret Efendimize' adlı şiir de yer aldı. DHA