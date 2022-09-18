Tuğçe Kazaz kimdir, nereli? Tuğçe Kazaz kaç yaşında? Tuğçe Kazaz mesleği ne?

Zaman zaman ismi gündeme gelen Tuğçe Kazaz’ın hayatı araştırılıyor. Peki, Tuğçe Kazaz evli mi, Tuğçe Kazaz nereli, Tuğçe Kazaz görevi ne? İşte Tuğçe Kazaz’ın hayatı…

Din değiştirmesi, farklı fikirlerini beyan etmesi nedeniyle dikkatleri üzerine toplayan Tuğçe Kazaz zaman zaman gündeme geliyor. Tuğçe Kazaz'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Tuğçe Kazaz hangi dinde? Tuğçe Kazaz mesleği ne? Tuğçe Kazaz evli mi? Tuğçe Kazaz'ın kocası kim? İşte bütün bu soruların cevabı içeriğin devamında…

Tuğçe Kazaz biyografisi

Tuğçe Kazaz Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2000 Elit Model Look yarışmasında ikincilik, 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti.

Tuğçe Kazaz kaç yaşında, nereli?

Balıkesirli olan Tuğçe Kazaz, 26 Ağustos 1982 tarihinde doğmuştur. Tuğçe Kazaz yaşı 40'tır.

Tuğçe Kazaz kiminle evli?

Tuğçe Kazaz George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitmişti. Nikâhtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye geri döndü.

Tuğçe Kazaz hangi dine mensup?

Boşanmanın ardından geri Türkiye'ye dönen Kazaz, eski dini olan İslam'a da geri dönerek Müslüman oldu. Halen daha Müslüman olan Kazaz'ın din değiştirmesi gündem olmuştu.

Tuğçe Kazaz mesleği ne?

Miss Turkey 2001'de birincilik elde eden Tuğçe Kazaz mankenliğin yanı sıra oyunculukta yaptı. İşte Tuğçe Kazaz'ın rol aldığı yapımlar: