Tuğçe Kazaz'dan 'Yallah Arabistan'a diyen Ezgi Mola'ya: 'Haddini bil, medya maymunluğuna devam et'

Eski manken Tuğçe Kazaz, 'Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Şeriat temiz toplumlara gelir' açıklaması sonrası kendisine tepki gösteren oyuncu Ezgi Mola'ya 'Türkiye babanın çiftliği mi? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et' dedi.

Eski manken Tuğçe Kazaz'ın Twitter hesabından "Şeriat' konusunda yaptığı paylaşımlara farklı tepkiler sürüyor.

Kazaz paylaşımında "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah'ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed'in ahlakı, Hz.Ömer'in adaleti, Hz.Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil." ifadelerine yer verdi.

Kazaz'ın sözlerinin ardından oyuncu Ezgi Mola "Yallah Arabistan'a" yanıtını verdi. Eski mankenden Mola'ya cevap gecikmedi.

Kazaz'ın paylaşımı şu şekilde;

"Ezgi Mola bana “Yallah Arabistan'a” demiş! Türkiye babanın çiftliği mı ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz."