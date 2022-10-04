Tuğçe Kazaz’dan Kılıçdaroğlu’na 5816 çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başörtülülere yasal güvence” getirecek düzenleme mesajına Tuğçe Kazaz’dan tepki geldi.

TIMETURK­­­| HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında “Başörtülülere yasal güvence” getirecek düzenleme mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu video mesajında “Konuyu, devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

KAZAZ: OLMAYAN BİR SORUNLA OY DEVŞİREMEZSİN!

Kılıçdaroğlu'nun video mesajına tepkiler ise gecikmedi. Eski manken Tuğçe Kazaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Başörtüsü sorunu zaten yok. Kılıçdaroğlu neyi çözecekmiş? Samimiysen 5816'nın kaldırılması için teklif ver, gerçek bir soruna çözüm bul alkışlayalım. Hatta ilan ediyorum bunu yap hem size oy verecek hem de seçim süresince destekleyeceğim yoksa olmayan bir sorunla oy devşiremezsin!” değerlendirmesinde bulundu. .