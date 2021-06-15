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Tuğçe Kazaz'dan 'ikinci dil' çıkışı: 'Atatürk'ü o sövdüğünüz Osmanlı yetiştirdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik 'ikinci dil' bilmediği eleştirilerine çıkış yaptı. Tuğçe Kazaz, peşpeşe ilginç paylaşımlarıyla tartışmalara yol açarken ‘haddinizi aşmayın’ uyarısında bulundu

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Google News - Timeturk
15.06.2021 17:30:15
Tuğçe Kazaz'dan 'ikinci dil' çıkışı: 'Atatürk'ü o sövdüğünüz Osmanlı yetiştirdi'

Kazaz, twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan'la dil bilmediği için alay eden ve Atatürk'ün birden çok dil bildiğinden dem vurup Erdoğan'ı aşağılamaya çalışan zevatlara deyin ki çok dil bilen Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan'ı ise Atatürk Türkiye'si yetiştirdi. Aralarında fark olması normal.”

“Haddinizi aşmayın!”

Sosyal medyada tepki toplayan ilk paylaşımı üzerine Kazaz, bir sonraki paylaşımında şöyle dedi:

“Doğruya alerjisi olanlara söylüyorum: O çok övdüğünüz Atatürk'ü çok sövdüğünüz Osmanlı yetiştirdi, haddinizi aşmayın! Eleştiride akıl kullanın, küfür yerine fikir ile gelin yoksa tedavi amaçlı yumuşatarak verdiğim bu dozları sertleştiririm, sonra tımarhane bile sizi kurtaramaz!”

erdoğan-kazaz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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