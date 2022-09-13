Tuğçe Kazaz’dan Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek’e teşekkür

Gerçekleştireceği LGBT lobisi karşıtı yürüyüş için çalışmalarını sürdüren Tuğçe Kazaz, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ve Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi’nin yürüyüşe destek verdiğini açıkladı. Kazaz, iki partinin liderlerine teşekkür etti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Gerçekleştireceği LGBT karşıtı yürüyüşün hazırlıklarını sürdüren eski manken Tuğçe Kazaz, bu kapsamda siyasi partilerle görüşmelerini sürdürüyor. Yürüyüş için 81 ilde ekip kurma hazırlıklarını sürdüren Kazaz, LGBT karşıtı hareket için tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşme yapacağını açıkladı. Kazaz, bu kapsamda görüştüğü siyasi partilerden ikisinin yürüyüşe destek verdiğini iki partinin de bu konu üzerinde düşündüklerini belirtti.

Kazazi LGBT karşıtı yürüyüş için AK Parti, CHP, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile görüştüğünü açıkladı. Kazaz, partilerden ikisinin yürüyüşe destek verdiğini iki partinin de bu konu üzerinde düşündüklerini belirtti.

Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi destek verdi

Kazaz, kişisel twitter hesabından iki farklı twitte şu açıklamayı yaptı:

Bu sapkın lobilere karşı 23 Eylül'de düzenlenecek yürüyüşle ilgili bugün görüştüğüm

@Vatan_Partisi

Genel Başkanı Sn. Doğu Perinçek beyefendi de bizimle aynı hassasiyeti paylaştıklarını ve tam destek vereceklerini ifade ettiler. Bu duruşları için kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Bugün

@rprefahpartisi

Genel Başkanı Sn. Fatih Erbakan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendileri LGBT lobilerine karşı yapacağımız yürüyüşe tam destek vereceklerini söylediler. Gelecek nesillerimiz için bu duruşu sergileyen Yeniden Refah Partisi'ne şükranlarımı iletiyorum. .