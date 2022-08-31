Tuğçe Kazaz’dan eylem çağrısı!

LGBT sorununa dikkat çekeceği yürüyüşe hazırlanan eski model Tuğçe Kazaz,“Allah’ın men ettiğini helal kılamazsın! Sultanahmet Meydanı’nda buluşalım” ifadesini kullandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Dünya ve Türkiye'deki LGBT sorununa dikkat çekmek için yürüyüş başlatmaya hazırlanan eski model Tuğçe Kazaz, “LGBT öyle basitçe insan hakları, yaşam hakları diyebileceğimiz bir şey değil, LGBT lobileri şu anda dünyada nüfusu azaltmak istiyorlar. Ve bunun içinde gelecek nesillerimizin cinsiyetlerine göz dikmiş durumdalar, neslin devamlılığını durdurmak için…” dedi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yürüyüşünün 23 Eylül Cuma günü Sultanahmet Meydanı'nda sonlanacağını belirten Kazaz, “Allah'ın men ettiğini helal kılamazsın! Sultanahmet Meydanı'nda buluşalım” ifadesini kullandı.

LGBT tercih değil dayatmadır

Kazaz, geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesine verdiği röportajda yürüyüşüne ilişkin şu bilgileri paylaşmıştı:

Ben bireysel özgürlüklere çok değer veriyorum, kişilerin tercihlerine müdahaleyi doğru bulmuyorum ve korunması gerektiğine inanıyorum. Dolaysıyla burada söyleyeceklerim kesinlikle LGBT'li bireyleri hedef almıyor. Söyleyeceklerim onların tercihiymiş gibi onlara cinsiyetsizliği dayatan küresel LGBT lobisine karşı. Çünkü gençlerimiz kasten buna özendiriliyor ve yönlendiriliyor. LGBT bir tercih değil dayatmadır. LGBT aileyi yok etmek, nesli durdurmak, nüfusu azaltmak, dini ortadan kaldırmak, bu nesilleri ulus devletlere düşmanlaştırarak yıkmak ve şeytani düzenin sağlayıcısı olan tek dünya devletini kurmak için küresel şeytanın hayata geçirdiği bir operasyon ve Allah'a karşı açtığı bir savaştır. Şu an dünyanın süper gücü ne ABD ne Çin'dir. Tek süper güç vardır dünyada o da LGBT lobisidir. Buna karşı çıkan devletleri bile yıkacaklar. O nedenle bu şeytanı bugün durdurmazsak o şeytan yarın insanlık neslini durduracak. Ne yazık ki, bu lobi sanat camiasından da bazı isimleri kendi amaçları için kullanıyor. Tek amacı daha fazla gündeme gelmek, daha çok para kazanmak ve popüler olmak olan bu isimler de lobiye hizmet ediyor. Evlatlarımızın cinsiyetine göz dikmeye kimsenin hakkı yok. Ben de bu doğrultuda, LGBT işgaline dur demek için, 23 Eylül'de Sultanahmet Meydanı'nda sonlanacak bir protesto yürüyüşü başlatıyorum ve bu ülkenin genç nesillerini korumak isteyen herkesi de benimle birlikte yürümeye davet ediyorum. Bu yürüyüş kesinlikle LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini hedef almıyor, tamamen onları o tercihlere zorlayanları hedef alıyor. Şunu da söylemek isterim; her ne kadar bu yürüyüşü Sultanahmet'te gerçekleştirecek olsak da, tüm Türkiye'yi kendi illerinde aynı gün ve saatte LGBT işgalini protesto etmeye davet ediyorum. Artık susmanın değil, ses çıkarmanın zamanıdır. Çünkü LGBT bir işgaldir ve durdurulmalıdır. Bununla ilgili tüm detayları sosyal medya hesaplarımdan da paylaşacağım.