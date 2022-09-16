Tuğçe Kazaz’dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: ‘Ne kindarsınız!’
Kazaz, yürüyüşe destek için yaptığı HÜDA-PAR ile görüşmesini “Tuğçe Kazaz'a Hizbullah desteği!” başlığıyla haberleştiren Cumhuriyet gazetesine sert tepki gösterdi.
2022-09-16 14:48:25
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Yapacağı LGBT karşıtı yürüyüşün hazırlıklarını sürdüren eski manken Tuğçe Kazaz, bu kapsamda siyasi partilerle görüşmeye devam ediyor.
Kazaz, yürüyüşe destek için yaptığı HÜDA-PAR ile görüşmesini “Tuğçe Kazaz'a Hizbullah desteği!” başlığıyla haberleştiren Cumhuriyet gazetesine sert tepki gösterdi.
Kazaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yahu ne kindar bir gazetesin! Bırak o kime yakın bu kime yakın. Bu bir insanlık sorumluluğu ve asla LGBT'li bireyleri hedef almıyor. Sen kime yakınsın onu de hele; sapkın lobilere mi yoksa çocuklarımıza mı? Elini taşın altına koyan @HurDavaPartisi'ne bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. .
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