Tuğçe Kazaz’dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: ‘Ne kindarsınız!’

Kazaz, yürüyüşe destek için yaptığı HÜDA-PAR ile görüşmesini “Tuğçe Kazaz'a Hizbullah desteği!” başlığıyla haberleştiren Cumhuriyet gazetesine sert tepki gösterdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Yapacağı LGBT karşıtı yürüyüşün hazırlıklarını sürdüren eski manken Tuğçe Kazaz, bu kapsamda siyasi partilerle görüşmeye devam ediyor.

Kazaz, yürüyüşe destek için yaptığı HÜDA-PAR ile görüşmesini “Tuğçe Kazaz'a Hizbullah desteği!” başlığıyla haberleştiren Cumhuriyet gazetesine sert tepki gösterdi.

Kazaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yahu ne kindar bir gazetesin! Bırak o kime yakın bu kime yakın. Bu bir insanlık sorumluluğu ve asla LGBT'li bireyleri hedef almıyor. Sen kime yakınsın onu de hele; sapkın lobilere mi yoksa çocuklarımıza mı? Elini taşın altına koyan @HurDavaPartisi'ne bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. .