Tuğçe Kazaz’dan açıklama: Bütün partileri arayacağım!

Kazaz, LGBT karşıtı hareket için tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşme yapacağını açıkladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Gerçekleştireceği LGBT karşıtı yürüyüşün hazırlıklarını sürdüren eski manken Tuğçe Kazaz, yeni bir açıklama yaptı. Yürüyüş için 81 ilde ekip kurma hazırlıklarını sürdüren Kazaz, LGBT karşıtı hareket için tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşme yapacağını açıkladı.

Kazaz, kişisel twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Dinimizi, devletimizi, milletimizi ve tüm insanlığı tehdit eden bu sapkın lobilere karşı başlattığım protestoya destek için yarından itibaren tüm siyasi partileri ve önde gelen sivil toplum kuruluşlarını da arayacağım, bana verdikleri cevapları da aynen sizlerle paylaşacağım. .