Tuğçe Kazaz’dan açıklama: Bela benden korksun!

Tuğçe Kazaz: Batıl sinene kadar da devam edeceğim. İçimde Hz. İbrahim’in putları yıkma aşkı gibi bir aşk var. O yüzden bela benden korksun!

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Gerçekleştireceği LGBT karşıtı yürüyüşün hazırlıklarını sürdüren eski manken Tuğçe Kazaz, geçtiğimiz günlerde LGBT lobisinden tehdit aldığını açıklamıştı. Kişisel twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Kazaz, “Batıl sinene kadar da devam edeceğim. İçimde Hz. İbrahim'in putları yıkma aşkı gibi bir aşk var. O yüzden bela benden korksun!” dedi.

Tuğçe Kazaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bana; sapkın lobilere karşı başlattığın bu hareket çok büyüyor yarın başına bela olmasınn?! diyorlar. Bu sadece başlangıç heybemde daha ne hareketler var! Batıl sinene kadar da devam edeceğim. İçimde Hz. İbrahim'in putları yıkma aşkı gibi bir aşk var. O yüzden bela benden korksun!” .