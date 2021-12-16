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TIMETURK / GÜNDEM / TÜBİTAK BİLGEM, MAM VE UZAY bünyesinde çalışacak proje personeli alımı yapacak! TÜBİTAK aday araştırmacı alımı

TÜBİTAK BİLGEM, MAM VE UZAY bünyesinde çalışacak proje personeli alımı yapacak! TÜBİTAK aday araştırmacı alımı

TÜBİTAK Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla BİLGEM, MAM VE UZAY bünyesinde çalışacak proje elemanı alımı yapacağını bildirdi. Farklı birçok birimden yapılacak alımın detayları aşağıda yer alıyor. TÜBİTAK proje personeli alımı şartları nelerdir? TÜBİTAK alımları hangi şehirden olacak? TÜBİTAK aday araştırmacı alımı başvuru tarihi ve detayları...

2 Saat Önce
2021-12-16 23:39:59
TÜBİTAK BİLGEM, MAM VE UZAY bünyesinde çalışacak proje personeli alımı yapacak! TÜBİTAK aday araştırmacı alımı

TÜBİTAK Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla BİLGEM, MAM VE UZAY bünyesinde çalışacak proje elemanı alımı yapacağını bildirdi. Farklı birçok birimden yapılacak alımın detayları aşağıda yer alıyor. TÜBİTAK proje personeli alımı şartları nelerdir? TÜBİTAK alımları hangi şehirden olacak? TÜBİTAK aday araştırmacı alımı başvuru tarihi ve detayları...

TÜBİTAK Proje Personeli Alımı Hangi Şehirde Hangi Birimler İçin Yapılacak?

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) - Gebze

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM - Ankara

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) - Gebze, Ankara

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) - Ankara

TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) - Ankara

TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) - Ankara

TÜBİTAK proje personeli (aday araştırmacı)alımı

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

tübitak araştırmacı personel alımı ilanı 1

tübitak araştırmacı personel alımı ilanı 2

tübitak araştırmacı personel alımı ilanı 3

tübitak araştırmacı personel alımı ilanı 4

tübitak araştırmacı personel alımı ilanı 5

iletişm ve Başvurular İçin Aşağıdaki Bilgileri Kullanabilirsiniz

BİLGEM

Gebze / KOCAELİ

E-Posta: [email protected]

(262) 675 3542 / 3820 / 3548 / 3517 / 3537

MAM

Gebze / KOCAELİ

E-Posta: [email protected]

(262) 677 21 72 / 74

UZAY

ANKARA

E-Posta: [email protected]

(312) 210 13 10

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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