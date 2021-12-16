TÜBİTAK BİLGEM, MAM VE UZAY bünyesinde çalışacak proje personeli alımı yapacak! TÜBİTAK aday araştırmacı alımı
TÜBİTAK Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla BİLGEM, MAM VE UZAY bünyesinde çalışacak proje elemanı alımı yapacağını bildirdi. Farklı birçok birimden yapılacak alımın detayları aşağıda yer alıyor. TÜBİTAK proje personeli alımı şartları nelerdir? TÜBİTAK alımları hangi şehirden olacak? TÜBİTAK aday araştırmacı alımı başvuru tarihi ve detayları...
2021-12-16 23:39:59
TÜBİTAK Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla BİLGEM, MAM VE UZAY bünyesinde çalışacak proje elemanı alımı yapacağını bildirdi. Farklı birçok birimden yapılacak alımın detayları aşağıda yer alıyor. TÜBİTAK proje personeli alımı şartları nelerdir? TÜBİTAK alımları hangi şehirden olacak? TÜBİTAK aday araştırmacı alımı başvuru tarihi ve detayları...
TÜBİTAK Proje Personeli Alımı Hangi Şehirde Hangi Birimler İçin Yapılacak?
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) - Gebze
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM - Ankara
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) - Gebze, Ankara
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) - Ankara
TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) - Ankara
TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) - Ankara
TÜBİTAK proje personeli (aday araştırmacı)alımı
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
iletişm ve Başvurular İçin Aşağıdaki Bilgileri Kullanabilirsiniz
BİLGEM
Gebze / KOCAELİ
E-Posta: [email protected]
(262) 675 3542 / 3820 / 3548 / 3517 / 3537
MAM
Gebze / KOCAELİ
E-Posta: [email protected]
(262) 677 21 72 / 74
UZAY
ANKARA
E-Posta: [email protected]
(312) 210 13 10
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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