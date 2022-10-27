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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili yeni gelişme!

TSK’ya yönelik “kimyasal silah” iddiasının ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi.

22 Saat Önce
2022-10-27 08:32:41
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili yeni gelişme!

Dün İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fincancı'nın burada savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Fincancı, 20 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

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