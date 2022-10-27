TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
2022-10-27 16:19:17
İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şüpheli Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. .
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