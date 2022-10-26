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TTB Başkanı Fincancı'nın evinde kalaşnikof mermileri bulundu

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

16 Saat Önce
2022-10-26 15:19:04
TTB Başkanı Fincancı'nın evinde kalaşnikof mermileri bulundu

Savcılık ayrıca Fincancı ile merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.

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Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bugün gözaltına alındı.

TTB için yeniden yapılanma talebi

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu.

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Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.

Evinde mermiler bulundu

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Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

TRTHaber .

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