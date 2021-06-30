DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İçişleri Bakanlığı: 5 PKK’lı teslim oldu
Pakistan Başbakanı Han: ABD ile barış için partner olabiliriz, savaş için değil
Zoom'a gerçek zamanlı çevrimiçi özelliği geliyor!
2021 Polislere ne kadar zam yapılacak? 2021 Polis temmuz zammı ne kadar (kaç lira)
Bakan Elvan: Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredileri yapılandırılacak
Yazar Mehmet Zeren'in değerli eşi Asiye Zeren vefat etti.
Prof. Dr. Fuat Sezgin kimdir? Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatı ve biyografisi
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de Rusya'yla çalışmaya devam edeceğiz
Çin: ABD dünya düzeninin en büyük yıkıcısı
Milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti
İngiltere'de 5 draje şekeri üst üste koymayı başaran adam Guinness rekoru kırdı
Yunan medyası: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor
Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında nereli?
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ukrayna'dan Putin'in ''tek millet'' açıklamasına tepki

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK’lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.06.2021 16:47:05
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş