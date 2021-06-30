TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK’lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi"
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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