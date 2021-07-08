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TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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TIMETURK / GÜNDEM / TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-07-08 18:43:51
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, örgüt üyelerinin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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