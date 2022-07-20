DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,5869 ₺

EURO

17,9331 ₺

ALTIN

959,03 ₺

BİST

2.525,20 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / 'TSK'nın atışlarından siviller zarar gördü' iddiasına yalanlama

'TSK'nın atışlarından siviller zarar gördü' iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-07-20 22:07:58
'TSK'nın atışlarından siviller zarar gördü' iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında patlama sonucunda ölen ve yaralananların olduğuna dair bazı bilgiler alındığını açıkladı.

Bununla birlikte terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK'nın, "Duhok'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yönünde haberlere rastlandığına dikkati çeken güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti.

TRTHaber .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş