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TSK Irak'ın kuzeyinde yeni üsler kuracak

TSK'nın Kuzey Irak bölgesindeki operasyonları aralıksız devam ederken mevcut üslerin yanısıra yeni üsler kurulacağı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 12 gün önce Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı, “Pençe-Kaplan Harekâtı” aralıksız devam devam ederken, bölgenin 7 farklı noktada operasyonların yoğunlaştığı öğrenildi.

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04.05.2021 17:21:04
TSK Irak'ın kuzeyinde yeni üsler kuracak

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre TSK'nın Metina bölgesinde operasyonların yanı sıra diğer yandan da Metina'daki 4 çıkış bölgesinde arama tarafa faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

TERÖRİSTLERİN HAREKETLİLİĞİ ÖNLENİYOR

18 kilometre derinlikte yer alan Metina bölgesi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki önemli lojistik geçiş üslerinden biri konumunda. TSK bölgedeki 7 kritik yerde eş zamanlı operasyonlara devam ederken Metina'ya yakın olan Kanimasi ve Akıcı askeri üslerinden de destek alarak bölgedeki teröristlerin hareketliliğine engel olmak istiyor.

MEVCUTLARIN YANINA YENİ ÜSLER EKLENDİ

Öte yandan bölgede 1994'den bu yana konuşlandırılan askeri üslerimize son 4 yıldan bu yana Kuzey Irak'ta devam operasyonlar kapsamında yeni üsler eklenmişti. Özellikle Hakkari-Yüksekova-Şemdinli ve Çukurca hattına bakan bölgelerin karşına düşen yerlerde teröristlerin hareket kapasitesi en aza indirilirken 2021 ve 2022 planlamaları çerçevesinde Şırnak-Uludere kırsalına bakan bölgelerde de askeri hareketliliğin devam edeceği öğrenildi.

AKAR EN YOĞUN BÖLGEDE

Metina bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında geçtiğimiz Perşembe günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki askeri yetkililerle birlikte Şırnak'a gitmişti. Bakan Akar ve beraberindekiler helikopterle Uludere'nin Yemişli köyüne geçiş yapmış ve bölgedeki hareketlilik yerinde incelemişti. Akar ve heyeti daha sonra ise Haftanin bölgesinde Türkiye askerlerinin konuşlandığı Bilic Tepesi'ni ziyaret etti. Böylelikle terörle mücadele kapsamında, teröristlerin en yoğun olduğu bölgeye giren ilk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.

HEDEF TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIMAK

Akar'ın ziyaretinin hemen sonrasında bölgelere üslerin kurulması ve teröristlerin o coğrafyadan kökünün kazınması için kalıcı üslerin kurulması kararının aldığı belirtildi. Bu kapsamda ilk hamle dün akşam itibari ile başlatıldı. TSK hava operasyonu ile Kanimasi nahiyesi sınırındaki Kevresor Dağı'na askeri üs konuşlandırmasına başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan