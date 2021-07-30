DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı'daki yangına ilişkin açıklama
Bakan Pakdemirli: Yangınların söndürülmesinde iyiye doğru bir gidiş var
TSK'dan PKK hedeflerine hava harekatı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı
2021 asgari ücret zammı olcak mı? 2021 asgari ücret ne kadar oldu?
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş, Diego Godin transferini bitirdi
PTT 1500 TL kredi veriyor mu? PTT'den kredi açıklaması! Başvuran herkese kredi haberleri yalanlandı?
Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu! İşte o isim
Fadıl Akgündüz'ün şirketi için iflas kararı
Avustralya’da karantina sürecinde askerler de görev alacak
Bedavaya geliyor! Trabzonspor'dan Emre Mor atağı
Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Joe Biden'dan '100 dolarlık aşı teşviki' çağrısı
Sevindirici haber! Orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi
Yangınlarla mücadelede üçüncü gün: Helikopterler müdahale ediyor

TIMETURK / GÜNDEM / TSK'dan PKK hedeflerine hava harekatı

TSK'dan PKK hedeflerine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

35 Dakika Önce
2021-07-30 10:23:04
TSK'dan PKK hedeflerine hava harekatı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş