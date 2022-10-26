TSK'dan Libyalı pilotlara eğitim

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir adım daha attı. TSK Libyalı pilotların eğitimine katkıda bulunacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe dün bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Libyalı askeri pilotların eğitimine Türk Silahlı Kuvvetlerinin de katkı sağlaması planlanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünkü görüşmenin ardından Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşmaya imza atıldı. Bakan Akar ile Dibeybe tarafından imzalanan anlaşmalardan biri Libya Hava Kuvvetlerinin etkinliğinin artırılmasını kapsıyor.

'Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Milli Birlik Hükümeti Arasında Uçuş Eğitimi Protokolü' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libyalı pilotların eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor. İmzalanan diğer ek protokolle de Türkiye ve Libya arasındaki mevcut askeri ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. DHA .