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TIMETURK / GÜNDEM / TSK’da emekliliğini isteyen 3 general belli oldu

TSK’da emekliliğini isteyen 3 general belli oldu

Dünkü köşesinde dikkat çeken bir iddiada bulunan Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “Üç generalin istifa dilekçesi verdiğini öğrendim” demişti. Bugün ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nde üç generalin görevlerinden istifa ettiği ve emekliliklerini istediği öğrenildi.

3 Saat Önce
2021-09-20 13:05:32
TSK’da emekliliğini isteyen 3 general belli oldu

Son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan istifalara yenilerinin de eklendiği öğrenildi. Suriye harekât sahasında görev yapan ve burada yaralanan Tuğgeneral Metin Eştürk, Adana'ya atandıktan sonra istifa etmişti. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ercan Çorbacı da istifa etmişti.

Yaşanan bu istifaların ardından, biri Barış Pınarı Harekâtı komutanlarından olmak üzere, üç general daha görevlerinden istifa ve emeklilik için dilekçe verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre dilekçe veren generallerin adları ve görevleri şöyle:

Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç

8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt.

SAYGI ÖZTÜRK NE YAZMIŞTI?

Öztürk, dünkü köşesinde, "Şu günlerde üç generalin de istifa dilekçesi verdiğini öğrendim. Ancak, dilekçe vermeleri onların ayrılacağı anlamına gelmesin. Genelkurmay bunları kabul etmeyebilir, bu nedenle isimlerini de yazmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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