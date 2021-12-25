TRT payı kaldırıldı mı? TRT payı neden alınıyordu? TRT payı kaç yılından sonra alınmaya başlandı?

TRT payı yıllardır konuşulan bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Devamlı olarak TRT payının verilmesinden şikayetçi olduğunu dillendiren vatandaşlar 'TRT payı neden alınıyordu?' ve 'TRT payı kaç yılından sonra alınmaya başlandı?' gibi soruları araştırıyor. Peki ama TRT payı nedir?

TRT payı yıllardır konuşulan bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Devamlı olarak TRT payının verilmesinden şikayetçi olduğunu dillendiren vatandaşlar "TRT payı neden alınıyordu?" ve "TRT payı kaç yılından sonra alınmaya başlandı?" gibi soruları araştırıyor. Peki ama TRT payı nedir?

Resmi Gazete'de de yayımlanan bildiriye göre TRT payı kaldırılıyor.

TRT payı kaldırıldı mı?

Kanuna göre, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Telif hakkı sahiplerince izinsiz kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılacak.

TRT payı neden alınıyordu?

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla; 3093 sayılı Türki̇ye Radyo-Televi̇zyon Kurumu Geli̇rleri̇ Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince elektrik faturalarına TRT Payı yansıtılmaktadır.

Resmi Gazete TRT Payı İlanı

MADDE 11 – 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz."

TRT payı kaç yılından sonra alınmaya başlandı?

TRT payı yıkarıdaki maddede de görüldüğü üzere 1984 yılında 3093 sayılı Türki̇ye Radyo-Televi̇zyon Kurumu Geli̇rleri̇ Kanunu neticesinde alınmaya başlandı. Günümüze kadar devam eden bu kanunun değiştirilmesi kararı da 2021 aralık ayında gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.