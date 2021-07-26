‘TRT Harbiye binası otel olacak’ iddiasına TRT’den yanıt

TRT, Harbiye’deki binasının otel olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TRT'nin Harbiye'de bulunan binasının otel yapılacağını öne sürerek, “Ortaköy binası da deprem bahanesiyle boşaltılmıştı sonra satılarak otel oldu” ifadelerini kullandı.

İlgezdi'nin iddialarına TRT'den yanıt geldi. TRT'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Harbiye'deki Radyoevi ve Ulus'taki yerleşkemiz ile ilgili bugün bir kez daha asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu maksatlı iddialarla oluşturulmak istenen algıya karşı, kamuoyunu bilgilendirmek adına; daha önce yaptığımız (27.12.2020) açıklamayı tekrar hatırlatmak isteriz.” ifadeleri kullanıldı.

İşte TRT'nin 2020 yılında yaptığı o açıklama:

İstanbul'daki TRT binalarının olası bir depreme karşı nasıl bir refleks göstereceğini görmek adına İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden detaylı bir çalışma yapması istenmiştir.

İTÜ uzmanlarınca hazırlanan 17 Ocak 2020 ve 16 Mart 2020 tarihli raporlarda; TRT Ulus yerleşkesindeki 3 blok ile tarihi İstanbul Radyosu binasının yeterli deprem performansını sağlamadığı belirtilerek güçlendirme çalışmasının zorunlu olduğu raporlanmıştır.

Bu raporlardan hareketle ve özellikle Harbiye binamızdaki tarihi dokunun özenle korunması amacıyla ilgili kurulların izniyle, olası bir depremde TRT binalarının zarar görmemesi ve personelimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla deprem yönetmeliğine uygun olarak önleyici nitelikte güçlendirme çalışmaları başlatılması planlanmıştır.

Tüm bu gelişmeler TRT çalışanlarına kurumsal e-posta aracılığıyla bildirilmiş, ilgili sendikalar da aynı şekilde; güçlendirme çalışmaları, taşınma ve geri dönüş süreçlerine ilişkin soru işaretlerine yer bırakmayacak şekilde detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

Harbiye binamızdaki İstanbul Radyosu ana arşivinin TRT Tepebaşı yerleşkesindeki korunaklı özel bir bölüme nakledilmesi planlanmıştır. Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki bu arşivin büyük bir kısmı zaten dijital ortama taşınmıştır.

Basına yansıyan bir görselde yer alan materyaller ise yıllarını radyo çalışmalarına vermiş çalışma arkadaşlarımızın da çok iyi bildiği gibi bazı yapımcıların kişisel arşivleri için dolaplarında tuttukları bantlardır. Yaklaşık 100 civarında olan bu bantlar ana arşiv materyali niteliğinde değildir. Bazıları ise tamamen boştur.

Fotoğrafta yer alan fiş ise ana arşiv kayıtlarına ait olmayıp, bant yayın fişidir.

Deprem güçlendirme çalışmalarının ardından güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasıyla birlikte Harbiye'deki TRT İstanbul Radyo Binamıza ve Ulus'taki kampüsümüze tekrar geri dönülecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.