TRT’den yayın kesintilerine ilişkin açıklama

Yaşanan yayın kesintileri sonrası TRT’den açıklama geldi. Açıklamada yol yapım çalışması sırasında iletişimi sağlayan fiber kabloların zarar gördüğü aktarıldı.

TRT'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında Kurumumuzun iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarar görmüştür.

Çalışmaları yürüten ekiplerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu durum nedeniyle TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır.

TRT yayınlarında kesintilere neden olan sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu yeni bir hat döşeme çalışmasına hızlıca başlamıştır.

Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri nedeniyle izleyici, dinleyici ve takipçilerimizden özür dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.