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Trabzon Havalimanı’nda bomba paniği! Uçuşlar durduruldu

Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanı uçuşa kapatılırken, inceleme sürüyor.

2 Saat Önce
2021-10-07 12:11:52
Trabzon Havalimanı’nda bomba paniği! Uçuşlar durduruldu

Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yolcular tahliye ediliyor.

Havalimanına yönlendirilen bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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