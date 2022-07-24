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Trabzon'da denize giren genç boğuldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde denize giren Kadir Alemdar (18), akıntıya kapılarak boğuldu.

12 Dakika Önce
2022-07-24 23:11:04
Trabzon'da denize giren genç boğuldu

İlçenin Yalıboyu Mahallesi'nde akşam saatlerinde denize giren Kadir Alemdar, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Sahildekiler tarafından denizden çıkarılan Alemdar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alemdar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. DHA

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