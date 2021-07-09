DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Aydın'daki evden 3 kamyon çöp çıktı!
İsrail vatandaşı Filistinliler ilk kez 'Bayrak Yürüyüşü' düzenledi
Rusya: Türkiye ile Libya'daki paralı askerler meselesini görüşmedik
Serap Doğan , Dijital Para (kripto) ile Ürünlerini Satıyor
BMGK'dan ''Cilvegözü Sınır Kapısı'' kararı
Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy tutuklandı
Macron açıkladı: Fransa, Mali'deki askeri üsleri kapatıyor
Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı
Seher Akbal: Yurt Dışı Gezilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler Verdi
Avrupa Merkez Bankasından büyüme beklentisi açıklaması
Afganistan'da bir gümrük kapısı daha Taliban'ın kontrolünde
Toroslar'da Bisiklet Yarışları Düzenlenecek
“Kurbanla Hatırla” ile Kurban Serüveni Başlıyor!
İmamoğlu talimat verdi: İBB tarihi yapıyı İstanbul’a kazandıracak

TIMETURK / GÜNDEM / 'Tosuncuk’un Uruguay’da yaşadığı malikane ortaya çıktı

'Tosuncuk’un Uruguay’da yaşadığı malikane ortaya çıktı

Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Türkiye’den kaçarak yerleştiği Uruguay’da yaşadığı ev ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2021-07-09 17:53:45
'Tosuncuk’un Uruguay’da yaşadığı malikane ortaya çıktı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bin 500 metrekarelik arsa içerisinde yer alan 500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo yer alıyor. Kendisine ait 70 metre uzunluğunda iskelesi olan lüks malikanede rulet masasının da olduğu kumar bölümü de bulunuyor.

60e85d86b57f150fcc0ddf12

Çiftlik Bank'ın kurucusu ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın 2018 yılında Türkiye'den Uruguay'a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti.

60e85d88b57f150fcc0ddf18

İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Aydın'ın yaşadığı malikane ortaya çıktı.

60e85d7eb57f150fcc0ddef8

Uruguay'ın en lüks yerlerinden biri olan San Jose'deki Marina de Santa Lucia bölgesindeki ev bin 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde bulunuyor.

60e85d80b57f150fcc0ddefe

500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo bulunurken evin içerisinde kumar bölümü de var.

60e85d84b57f150fcc0ddf08

Rulet ve bilardo masası bulunan ev deniz kıyısında olduğu görülürken, evin kendine ait yetmiş metre uzunluğunda iskelesi bulunuyor.

60e85d7db57f150fcc0ddef4

Bir barı andıran salonun yanı sıra, şarap mahzeninin de bulunduğu evde, ikisi bahçede olmak üzere üç barbekü alanı yer alıyor.

60e85d7eb57f150fcc0ddefa

8 milyon dolar kara para aklama suçu nedeniyle mallarına el koyulan Tosuncuk'un Ferrari'si 2019 yılında 271 bin dolara satılırken, yaşadığı malikane de geçtiğimiz ay 290 bin dolara satılmıştı.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH