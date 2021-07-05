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'Tosuncuk'un neden sorguda olduğu ortaya çıktı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Brezilya’da Türkiye’ye getirildikten sonra hakkında açılan davalar nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan polis sorgusuna alınmasının nedeni ortaya çıktı.

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05.07.2021 13:44:47
'Tosuncuk'un neden sorguda olduğu ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre Aydın hakkında açılan dava dışında, çok sayıda Çiftlik Bank mağdurunun şikayetleri nedeniyle yürütülen ve süren soruşturmalar nedeniyle 4 günlük gözaltı süresi verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bu soruşturmalar nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nde sorgulanması talimatı verildi.

Sayıları yüzü geçen çok sayıda Çiftlik Bank mağduru ayrı ayrı suç duyurularında bulunmuş ve bu dosyaların bir kısmıyla ilgili soruşturmalar devam ediyordu. Aydın'ın soruşturmalar kapsamındaki suçlarla ilgili kapsamlı olarak sorgusu yapılacak.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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