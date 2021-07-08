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TIMETURK / GÜNDEM / ''Tosuncuk'' Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı

''Tosuncuk'' Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı.

3 Saat Önce
2021-07-08 20:05:13
''Tosuncuk'' Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı

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Çiftlik Bank vurgunuyla biline Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı.

Aydın, KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılmış olup, şahsı teslim almak üzere (1) ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.

Fatih Aydın, "Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" gerekçesi ile aranıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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