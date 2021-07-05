“Tosuncuk gelecekte ‘yatırımda güvenin sembolü’ olursa şaşırmayın!”

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, gelecekte ‘yatırımda güvenin sembolü’ olursa şaşırmayın! Tamahkârlarda yani açgözlülerde bu hırs var oldukça onları dolandıracak bir sahtekâr mutlaka çıkacaktır” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, gelecekte ‘yatırımda güvenin sembolü' olursa şaşırmayın! Tamahkârlarda yani açgözlülerde bu hırs var oldukça onları dolandıracak bir sahtekâr mutlaka çıkacaktır” dedi.

Nedim Şener'in Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan,”Sahtekârlar ve tamahkârlar” başlıklıklı makalesi şöyle:

Mafya elebaşının “şeref” hakkında; terörist PKK yardakçısı gazeteci ve siyasetçilerin “insan hakları”, FETÖ'cülerin “hukuk”, ABD ve Avrupa'nın etki ajanı siyasetçi ve gazetecilerin “özgürlük” konusunda ders verdiği Türkiye'de, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, gelecekte “yatırımda güvenin sembolü” olursa şaşırmayın!

OSMAN Ziya Sülün - Sülün Osman

Güney Zobu - Raki

Abidin Cevher Özden - Banker Kastelli

Baki Cengiz Öygün - Banker Bako

Selçuk Parsadan

Kâr payı ile çalışan holdingler

Fadıl Akgündüz - Jet Fadıl

Banka hortumcuları

Kenan Şaranoğlu - Titan saadet zinciri

Mehmet Aydın - Çiftlik Bank

Faruk Fatih Özer - Thodex kripto para vurgunu

Her biri ayrı bir sahtekârlıkla gündeme gelen bu isimlerin ortak özelliği, Türkiye'deki “dolandırıcılık” tarihine damgasını vuran kişiler olması.

Sahtekârların yazdığı bir tarihin diğer sayfasında “tamahkârlar” yani“açgözlüler” var.

1950'lerde Sülün Osman'ın Galata Köprüsü'nü, Beyazıt Kulesi'ni kimi gün satması, kimi gün kiralamasıyla başlayan bu dolandırıcılık tarihimiz sahtekârlarla, tamahkârların gayretleriyle oluştu.

HEP MAĞDURU OYNADILAR

Kısa sürede kısa yoldan para kazanıp zengin olma hayali kuran açgözlüleri rüyadan uyandıran hep sahtekârlar olmuştur. Yani 70 yıl içinde, her döneme damgasını vuran bir ya da birkaç sahtekâr varsa bu tamamen açgözlülerin, tamahkârların sayesindedir.

Emek harcamadan, kısa yoldan köşeyi dönme rüyası, sahtekâr dolandırıcı tarafından kâbusa döndürülünce de kendilerine bir başka isim bulurlar:“Mağdur.”

30 yıllık gazeteciliğimde “Banker mağdurları”, “Holding mağdurları”, “Banka mağdurları” konulu kaç haber yazdığımı unuttum. 2000'li yıllarda saadet zinciri furyasında “Titan” başı çekiyordu.

Üretim yapan hiçbir yatırımı olmadığı halde varmış gibi yapan ve bu yolla kısa sürede çok yüksek getiri vaadiyle gerçekleşen bu dolandırıcılık türünde; bir önceki para yatıran kişinin “getirisi yani kâr ya da faizi” bir sonra para yatıran kişinin getirdiği para ile ödenir. Bu dolandırıcılık yöntemi Charles Ponzi adıyla anılır. 1920'de binlerce kişiyi bu şekilde dolandıran Charles Ponzi'nin kurduğu hızlı ve yüksek kazanç zinciri, bir söylenti ile yatırımcının kesilmesiyle kopar.

BANKERLERDEN ÇİFTLİK BANK'A AYNI HİKÂYE

1980'lerdeki bankerler dolandırıcılığı, 1990'lardaki yüksek kâr payı ile para toplayan holdingler, 1990'lı yılların ikinci yarısı ve 2000'li yılların başında yüksek faizle para toplayıp bunları zimmetlerine geçiren banka hortumcuları, sonrasında Titan saadet zinciri, dün Çiftlik Bank, bugün Thodex kripto para vurgunu birbirinin aynı sahtekârlarla, tamahkârların hikâyesidir aslında.

Yaşı müsait olanlar elbette biliyordur, benim sözüm, bugün yaşananları ilk kez gerçekleşiyor zannedenler için. İnsanoğlunda “tamahkârlık” olduğu sürece sahtekârlar ve elbette dolandırıcılık da olacaktır. Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak.

DEĞİŞEN SADECE İSİMLER VE ARAÇLAR

Değişen tek şey, sahtekâr dolandırıcılar ve tamahkâr dolandırılanların isimleri. Bir de mantık aynı olmasına rağmen, dolandırmak için kullanılan enstrümanın niteliği. Yıllar önce hisse senedi, banka mevduat cüzdanı, şimdi dijitalleşmeyle birlikte internet ve kripto para.

Bunlardan biri olan, 2016'da Çiftlik Bank diye bir sistem kuran ve binlerce tamahkârı dolandıran firari sahtekâr Mehmet Aydın isimli kişi önceki gün Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Thodex kripto para vurguncusu firari Fatih Özer ise halen aranıyor.

Mehmet Aydın, internet üzerinden oynanan bir çiftlik oyununda satın alınan ve beslenen hayvanların, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağını vaat ediyordu. Hatta bu çiftliklerde üretildiği ileri sürülen ürünler de şirketin bayilerinde satılıyordu. Ama hepsi yalan ve hayaldi. Sisteme para yatıran kişiler yakınlarını da ikna ediyor, zincir büyüdükçe büyüyordu. Ama 2018'de açılan bir soruşturmayla zincir koptu.

DOLANDIRICILIKTAN ARANIRKEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Yakın tarihi bilen herkes, Mehmet Aydın'ın hikâyesinin Türk yargısına teslim olmasıyla bitmeyeceğini, aksine yeni başladığını düşünüyor. Nitekim, ilk ifadesinde “Borçlarımı ödeyeceğim” demiş. Eminim onun bu sözleri, Çiftlik Bank saadet zincirine 511 milyon yatıran 77 bin 843 kişide, dolandırılma nedeniyle yaşadıkları öfkenin yerini mutluluğa bırakmıştır.

Söylendiği gibi bir kripto paraya yatırıp servetini 10'a katlamışsa ödemeleri de yapar, birkaç yıl süren davalar sonunda hapisten çıkıp, itibarlı bir yatırımcı olarak tekrar piyasadaki yerini alır.

Bu yazdıklarım kimilerine fantezi gibi geliyor olabilir.

Jet Fadıl lakabıyla bilinen Fadıl Akgündüz'ün aynı kişiyi değişik dönemlerde üç kez mağdur ettiği, hatta dolandırıcılık suçundan firar ettiği yurtdışından yürüttüğü kampanya ile milletvekili seçildiğini gözlerimizle gördük. Bankerler tarafından dolandırılan kişilerin çocuklarının banka hortumcuları tarafından da mağdur edildiği gerçeğini aklınızdan çıkarmayın.

Tamahkârlarda yani açgözlülerde bu hırs var oldukça onları dolandıracak bir sahtekâr mutlaka çıkacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.