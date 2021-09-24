Gazeteci Melih Altınok, bir kafede tost yerken çekilen fotoğrafının menüde izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuran ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’in kazandığı tazminat davasını yorumladı

Geçtiğimiz gün İstanbul'da bir kafe, ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'in tost yerken çekilen fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanmış, aynı fotoğrafın bir dergide de kullanıldığını fark eden Yöntem, kafe sahibi hakkında tazminat davası açmıştı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un “Tostumu yedim tazminatımı bekliyorum”, başlıklı bugünkü yazısından ilgili bölüm:

Selçuk Yöntem yemek yerken çekilmiş fotoğrafını duvarına asan bir kafeden tam 150 bin TL tazminat kazanmış.

Mahkemelik olan "enstantaneyi" inceledim.

Evet, belki ekranda gördüğümüz Yöntem'den eser yok karede.

O harika sesi işitilmediği için de atmosfer otomatikman sıradanlaşmış.

Ne var ki sıcak bir poz.

Soğuk kış günü sığındığı saçak altında yiyecek bulmanın sevincini yaşayan bir evsizi, geçkin bir tinerciyi oynuyor sanki Yöntem...

On parmak tuttuğu ekmek arasını sahiplenişi, masumluğu çok samimi.

Madem poz verdiniz, keşke bu esnaf geleneğine gülüp geçseydiniz Selçuk Bey...

Bakın şimdi üç beş kafe müşterisi değil tüm Türkiye bakıyor beğenmediğiniz fotoğrafınıza.

150 bine değer mi diyorsunuz?

E o zaman afiyet olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.