Topu konut başvuru sorgulama nasıl yapılır? TOKİ başvuru sorgulama ekranı

Toplu konut projesi için e-devlet üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlar; TOKİ başvuru sorgulamaları nereden, nasıl yapılır araştırıyorlar. Toplu konut başvuruları ne zaman açıklanır? İşte toplu konut başvuru sorgulama ekranı…

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan toplu konut projesi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurularını yapmak için oldukça heyecanlılar. Başvurular 14 Eylül itibariyle başlamıştı. Kademeli olarak başlayan başvuru ekranına 19 Eylül günü itibariyle herkes erişim sağlayabilecek. Peki TOKİ başvuru sonucu nasıl öğrenilir? TOKİ başvurusu sorgulama nasıl yapılır? Toplu konut başvuru sonucu nereden öğrenilir?

Toplu konut başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar; öncelikle e-devlet şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Ardından Toplu Konut İdarisi Başkanlığı'nın sayfasından Konut Başvurusunu seçiyor.

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir?

e-devlet üzerinden yapılan başvurudan sonra Halk Bankası tarafından adınıza açılacak hesap sonrası sizlere SMS ile bilgilendirme gelecek ve bu hesaba 500 TL yatırmanız gerekecek.

Toplu konut başvuru sorgulama

e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlara TOKİ başvuru sorgulama için sistemde “******** numaralı başvurunuz değerlendirilmek üzere TOKİ tarafından kaydedilmiştir. Başvurunuzun durumunu "Başvuru Listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Değerlendirme sonucu kısa mesaj ile telefonunuza gönderilecektir.” mesajı veriliyor. .