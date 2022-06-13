DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2710 ₺

EURO

18,0461 ₺

ALTIN

1.010,59 ₺

BİST

2.510,14 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Toprak ve kaya dolu su kuyusunda aranıyorlar

Toprak ve kaya dolu su kuyusunda aranıyorlar

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), Serinhisar ilçesindeki üzeri toprak ve kaya parçalarıyla kapatılmış su kuyusunda aranıyor.

1 Saat Önce
2022-06-13 22:25:09
Toprak ve kaya dolu su kuyusunda aranıyorlar

Olayla ilgili en son birlikte görüldükleri Mustafa A.'nın (37) da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

62a72384470a9b23844e7fde

Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu.

62a7237c470a9b23844e7fd2

Cinayet Bürosu ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylası'nda arama çalışması yaptı.

62a7237c470a9b23844e7fc2

Ekipler, 2 gence ait cep telefonlarını ormanda parçalanmış, evden ayrılırken bindikleri otomobili de terk edilmiş halde buldu.

62a7237c470a9b23844e7fc7

Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

62a7237b470a9b23844e7fb1

Aramalarda cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine de rastlanıldı. Bu alanda inceleme yapan ekipler, şüphe üzerine ikilinin en son birlikte görüldüğü belirlenen Mustafa A.'yı (fotoğrafta) gözaltına aldı.

62a7237d470a9b23844e7fd9

Mustafa A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, 2 gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, daha sonra da Yalçın ve Akköse'nin kaçtığını söylediği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa A.'yla birlikte olaya karıştığı ileri sürülen 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

62a7237c470a9b23844e7fb8

Şüphelilerden birinin, Yalçın ve Akköse'nin Serinhisar içesi Develikuyusu mevkinde olabileceğini söylemesiyle ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Dün gece bölgede ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa bir süre önce toprak ve kaya parçalarıyla doldurulduğu belirlendi.

62a7237c470a9b23844e7fcc

Şüpheyle 25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip, itfaiyeden yardım istendi. Ancak havanın yağmurlu olması nedeniyle sabah olması beklendi. Günün ilk ışıklarıyla itfaiye ekipleri kuyunun boşaltılması için çalışmalara başladı.

62a7237c470a9b23844e7fbf

Durumu haber alan Yalçın ve Akköse'nin yakınları da kuyunun bulunduğu bölgeye gelerek gözyaşlarıyla çalışmaları takip etti. (Fotoğrafta: İsmail Yalçın)

62a7237c470a9b23844e7fbc

Öte yandan şüphelilerden Mustafa A.'nın kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin (fotoğrafta) uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

62a7237c470a9b23844e7fb4

DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş