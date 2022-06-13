Toprak ve kaya dolu su kuyusunda aranıyorlar

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), Serinhisar ilçesindeki üzeri toprak ve kaya parçalarıyla kapatılmış su kuyusunda aranıyor.

Olayla ilgili en son birlikte görüldükleri Mustafa A.'nın (37) da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu.

Cinayet Bürosu ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylası'nda arama çalışması yaptı.

Ekipler, 2 gence ait cep telefonlarını ormanda parçalanmış, evden ayrılırken bindikleri otomobili de terk edilmiş halde buldu.

Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Aramalarda cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine de rastlanıldı. Bu alanda inceleme yapan ekipler, şüphe üzerine ikilinin en son birlikte görüldüğü belirlenen Mustafa A.'yı (fotoğrafta) gözaltına aldı.

Mustafa A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, 2 gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, daha sonra da Yalçın ve Akköse'nin kaçtığını söylediği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa A.'yla birlikte olaya karıştığı ileri sürülen 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin, Yalçın ve Akköse'nin Serinhisar içesi Develikuyusu mevkinde olabileceğini söylemesiyle ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Dün gece bölgede ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa bir süre önce toprak ve kaya parçalarıyla doldurulduğu belirlendi.

Şüpheyle 25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip, itfaiyeden yardım istendi. Ancak havanın yağmurlu olması nedeniyle sabah olması beklendi. Günün ilk ışıklarıyla itfaiye ekipleri kuyunun boşaltılması için çalışmalara başladı.

Durumu haber alan Yalçın ve Akköse'nin yakınları da kuyunun bulunduğu bölgeye gelerek gözyaşlarıyla çalışmaları takip etti. (Fotoğrafta: İsmail Yalçın)

Öte yandan şüphelilerden Mustafa A.'nın kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin (fotoğrafta) uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

DHA .