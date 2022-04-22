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Toplatılma kararının ardından Kinder'den açıklama
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TIMETURK / GÜNDEM / Toplatılma kararının ardından Kinder'den açıklama

Toplatılma kararının ardından Kinder'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Avrupa'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde ortaya çıkan salmonella bakterisi nedeniyle toplatma kararı alması üzerine Kinder'den açıklama geldi.

2 Saat Önce
2022-04-22 13:11:37
Toplatılma kararının ardından Kinder'den açıklama

Avrupa'da Kinder markalı ürünlerde Salmonella bakterisi çıkmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı alması üzerine Kinder, alınan kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Türkiye'de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir." denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kinder tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kinder ürünleri ile ilgili T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının 21.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz.

Açıklamada Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği'nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye'de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir.

Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için [email protected] adresinden veya 444 73 77 nolu Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız"

TÜRKİYE'DE RASTLANMAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Avrupa'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyurmuştu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği ve ürünlerle ilgili gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de aşağıda bilgileri bulunan Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler için bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir" denilmişti. .

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