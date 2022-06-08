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TIMETURK / GÜNDEM / Tonlarca uyuşturucu 1500 derecelik kazanda imha edildi

Tonlarca uyuşturucu 1500 derecelik kazanda imha edildi

Van ve ilçelerinde güvenlik güçlerince ele geçirilen 4 ton 391 kilo 48 gram uyuşturucu madde, 140 bin 988 uyuşturucu hap ve 3 kök Hint keneviri, 1500 derece sıcaklıktaki kazanda imha edildi.

2 Saat Önce
2022-06-08 23:15:08
Tonlarca uyuşturucu 1500 derecelik kazanda imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular, ilçe cumhuriyet başsavcılıklarının emanet memurluğu depolarında tutuluyor.

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Ele geçirilen 4 ton 391 kilo 48 gram uyuşturucu madde, 140 bin 988 uyuşturucu hap ile 3 kök Hint keneviri, imha için Edremit ilçesindeki Van Çimento Fabrikası'na getirildi.

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Güvenlik tedbirleri altında ve imha komisyonu eşliğinde torbalar içinde fabrikaya getirilen uyuşturucular, vinçle 1500 derece sıcaklıktaki kazana atılarak imha edildi.

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