Tonlarca uyuşturucu 1500 derecelik kazanda imha edildi

Van ve ilçelerinde güvenlik güçlerince ele geçirilen 4 ton 391 kilo 48 gram uyuşturucu madde, 140 bin 988 uyuşturucu hap ve 3 kök Hint keneviri, 1500 derece sıcaklıktaki kazanda imha edildi.