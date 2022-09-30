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TOKİ projesinin ilk görüntüleri ortaya çıktı! Evler böyle olacak

Sosyal konut projesinden ilk görüntüler ortaya çıktı (İşte 17 ilde yapılacak olan sosyal konutların proje fotoğrafları)

1 Saat Önce
2022-09-30 23:27:05
TOKİ projesinin ilk görüntüleri ortaya çıktı! Evler böyle olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sosyal konut projesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını söyledi. “İlk Evim” projesiyle ilgilin yeni görsellerde, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve büyük ilgi gören Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin olarak Temel Atma süreci başlıyor.

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Vatandaşların yoğun ilgisini gören ve 5 milyonu aşan başvuruların ardından başvuru süreci tamamlanmadan 25 Ekim 2022'de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.

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“İlk Evim” projesiyle ilgilin yeni görsellerde, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 17 ilde yapılacak olan sosyal konutların proje fotoğrafları....

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