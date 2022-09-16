TOKİ'nin sosyal konut listesi güncellendi! İşte il il yeni liste...

'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1,7 milyona yaklaştı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Peki hangi il ve ilçede kaç konut yapılacak? İşte yayımlanan güncel liste...

İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan projede yüzde 40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu ile göre değişecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.

Evlerin fiyatları bulunduğu ile ve metrekareye göre değişecek. İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan projede yüzde 40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu ile göre değişecek.

TOKİ örnek ödeme planları nasıl?

İlk Evim ilk iş Yerim' projesiyle dar gelirli, asgari ücretli ailelerin konuta erişimini kolaylaştırmak için maliyetlerde yüzde 40 sübvansiyon yapıldı. Örnek planı, 2+1 75 ve 85 metrekare, 3+1 105 metrekare daire tiplerine göre belirlendi. Buna göre İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 131 bin 700 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 679 bin liraya gelmiş olacak. Aynı tip dairelerin 113 bin 170 lira olan peşinat bedeli 67 bin 900'e, taksitleri de 4 bin 243 liradan 2 bin 546 liraya gelecek. Aynı illerde maliyeti 1 milyon 583 bin 400 lira olan 3+1 tipinde 105 metrekarelik konutun kampanya kapsamında fiyatı 950 bin liraya düşecek. 158 bin 340 lira olan peşinat bedeli 95 bine, taksitleri de yine yüzde 40 indirimle 5 bin 938 liradan 3 bin 563 liraya çekildi.

Adana, Kayseri, Konya, Gaziantep ve Samsun gibi büyükşehirlerde 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 71 bin 700 lira olan konut, yüzde 40 devlet sübvansesiyle 643 bin liraya gelecek. Peşinatlar 107 bin 170 liradan 63 bin 300'e, aylık taksitler ise 4 bin 18 liradan 2 bin 411 liraya düştü. Yine aynı şehirlerde bulunan maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan 3+1 105 metrekarelik konut, 900 bin liraya satılacak. Peşinatlar 150 binden 90 bine, aylık taksitler ise 5 bin 625 liradan 3 bin 375 liraya düşecek.

Bolu, Kütahya, Şırnak, Çanakkale gibi büyükşehir olmayan illerde ise 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 13 bin 400 lira olan konut, yüzde 40 sübvansiyon ile 608 bin liraya gelmiş olacak. Peşinatlar 101 bin 340 liradan 60 bin 800'e, aylık taksitler ise 3 bin 800 liradan 2 bin 280 liraya düştü. Yine aynı şehirlerde bulunan maliyeti 1 milyon 416 bin lira olan 3+1 105 metrekarelik konut, 850 bin liraya satılacak. Peşinatlar 141 bin 670 liradan 85 bine, aylık taksitler ise 5 bin 313 liradan 3 bin 187 liraya gelecek.

İl il sosyal konut listesi

Listenin tamamı için TOKİ'nin resmi internet sitesinden erişim sağlanabilir.

Kaynak: Milliyet