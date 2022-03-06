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TOKİ'den ev sahiplerine müjde: Yeni indirim kampanyası başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik yüzde 22 indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını, 19 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-06 12:41:02
TOKİ'den ev sahiplerine müjde: Yeni indirim kampanyası başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik indirim kampanyası hakkında paylaşımda bulundu.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlatarak, "22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. .

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