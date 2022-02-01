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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi; 23 yaralı

Rize'den Konya'ya giden Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt mevkiinde refüje devrildi.

2 Saat Önce
2022-02-01 01:40:32
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi; 23 yaralı

Kaza saat 22.00 sıralarında Tokat-Turhal kara yolu Sögüt köyü yakınlarında meydana geldi. Rize'den Konya istikametine giden Serkan Bozkurt yönetimindeki 38 ABU 123 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 23 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. .

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