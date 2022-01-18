Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Tokat kar tatili

Tokat'ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışının büyük ölçüde hayatı olumsuz etkilemesinin üzerine birçok şehirde okullarda tatil ilan edildi. Tokat ilinde de kar yağışları devam ettiği için veliler okulların yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki ama Tokat Valiliği konuyla ilgili bir açıklamada bulundu mu? Tokat kar tatili...

Tokat'ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışının büyük ölçüde hayatı olumsuz etkilemesinin üzerine birçok şehirde okullarda tatil ilan edildi. Tokat ilinde de kar yağışları devam ettiği için veliler okulların yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki ama Tokat Valiliği konuyla ilgili bir açıklamada bulundu mu? Tokat kar tatili...

Tokat'ta yarın okullar tatil mi?

Birçok köy yolunun kapanması ve suların donması hayatı Tokat'ta olumsuz etkiliyor. Yol açma çalışmalarının devam ettiği Tokat'ın bir ilçesinde eğitime ara verildi.

Tokat-Sivas kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri önlem aldı. Ağır tonajlı araçlar, Çamlıbel beldesindeki bir benzin istasyonunda bekletiliyor. Reşadiye-Niksar karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki tır yan yana yolda kalarak iki şeridi kapattı. Tokat'ta yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin Tokat Valiliğinden açıklama geldi. Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

.