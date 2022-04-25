TOGG'un Twitter hesabı hacklendi: NFT pazarladılar

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un resmi Twitter hesabı hackerların saldırına uğradı.

TOGG resmi Twitter hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi. Hesabı kontrol eden kişiler, Opensea üzerinden satışa sundukları NFT'leri bu hesap üzerinden pazarlamaya çalıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ''Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız'' denildi.

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