Togg’dan sipariş açıklaması: Şuan Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında…

Yerli otobil Togg'un sosyal medya hesabından sipariş sürecine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada ön sipariş tarihi ile ilgili bilgi verildi. Açıklamada aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön sipariş dışında başka bir sipariş alınmadığı belirtildi.

Açıklamada yerli otomobile olan ilginin gururla takip edildiği belirtilirken ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağı hatırlatıldı.

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