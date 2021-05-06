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TOGG'dan dolandırıcılara karşı uyarı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, hisse senetlerinin satıldığı yalanının yer aldığı sahte 'yatırım fırsatı' duyurularına karşı uyarıda bulunuldu.

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06.05.2021 18:59:14
TOGG'dan dolandırıcılara karşı uyarı

TOGG'dan konuya ilişkin yapılan paylaşımlarda, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz" denildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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