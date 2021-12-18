TOBB Başkanı'ndan 'acil önlem' çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 'Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz' açıklamasında bulundu

Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın son 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar/TL kuru bugün 17'yi aştı. Merkez'in müdahalesiyle kısa süreli bir düşüş görüldü ancak yaklaşık 1.5 saat içinde dolar yeniden 17 liraya yaklaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.