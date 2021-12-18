DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Falyalı tahliye oldu
Galatasaray Yönetim Kurulunda değişiklik
Dev 'Yule keçisi' 5 yıl aradan sonra yine yakıldı
Çorum FK'dan transfer bombası: Mehmet Akyüz
İntihar makinesi görücüye çıktı!
2022 bütçesi TBMM'den geçti; kim ne dedi?
Giresunspor-Altay maçı kaç kaç bitti? Giresunspor'un kaç puanı var?
1306 bacaklı yeni bir kırkayak keşfedildi
Ne kadar kişi asgari ücretli? Kıdem tazminatı arttı mı? İşverene maliyet nasıl yansıyacak?
TOBB Başkanı'ndan 'acil önlem' çağrısı
San Francısco'da OHAL ilan edildi
ABD'de ilk! Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' atandı
Merkez dünyada tek
Spiegel: Almanya eski başbakanı Brandt ABD’nin muhbiriydi
'Türkiye, Afrika Birliğinin stratejik ortağıdır'

TIMETURK / GÜNDEM / TOBB Başkanı'ndan 'acil önlem' çağrısı

TOBB Başkanı'ndan 'acil önlem' çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 'Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz' açıklamasında bulundu

2 Saat Önce
2021-12-18 00:01:03
TOBB Başkanı'ndan 'acil önlem' çağrısı

Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

tobb

Merkez Bankası'nın son 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar/TL kuru bugün 17'yi aştı. Merkez'in müdahalesiyle kısa süreli bir düşüş görüldü ancak yaklaşık 1.5 saat içinde dolar yeniden 17 liraya yaklaştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş