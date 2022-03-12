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TIMETURK / GÜNDEM / TKP: Ulaşım haktır ve bütünüyle devletleştirilmelidir!

TKP: Ulaşım haktır ve bütünüyle devletleştirilmelidir!

TKP Ankara İl Örgütü, ABB Başkanı Yavaş’ın toplu taşıma ücretinin 6,5 TL olması yönündeki teklifine dair açıklamada bulundu.

31 Dakika Önce
2022-03-12 17:40:09
TKP: Ulaşım haktır ve bütünüyle devletleştirilmelidir!

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, yayınladığı açıklamada ulaşımın kâr amacı güdülmeden ücretsiz sağlanması gereken bir hizmet olduğunu vurguladı. "Kârları yetmeyen patronların derdini yurttaşlar çekmek zorunda değil" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle:

"Bugün yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle Ankara'da özel halk otobüsleri ve dolmuşlar toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması talebiyle kontak kapattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerini düşük tutmak için ulaşım esnafına destek verdiğini söylüyor ve ulaşım ücretinin 6,5 TL olmasını teklif ediyor. Bu durum kent içi ulaşım hizmetlerinin özelleştirilmesinin sonucudur. Ulaşım, yurttaşların eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı gibi kâr amacı güdülmeden ücretsiz sağlanması gereken bir hizmettir.

Ulaşımdan kâr edilemez!

Ankara'da daha yılbaşında zamlanan toplu taşımaya kârlı olmadığı için yeniden zam yapılması planlanıyor. Kent içi ulaşım bir lüks veya özel tüketim değil temel ihtiyaçlarımızdan ve haklarımızdan birisidir, kârları yetmeyen patronların derdini yurttaşlar çekmek zorunda değil! Ulaşım bir ticaret konusu değil kentsel bir hizmet olmalıdır.

Piyasa düzeni çöküyor; sorumlusu biz değiliz!

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve kontrol edilemeyen döviz kuru ile birlikte Türkiye'de petrol sektörünün tamamıyla özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olması nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarından biz emekçiler sorumlu değiliz. Benzin istasyonlarına gelene kadar akaryakıttan en az üç şirketin kâr ettiğini, yüklü bir ÖTV alındığını, piyasayı düzenleyen EPDK payı olduğunu üzerine bir de toplu taşımadan kâr edildiğini biliyoruz ve bu soygunu kabul etmiyoruz.

Ulaşım hizmetleri bütünüyle devletleştirilmelidir!

Toplu ulaşıma zam yapılması, kâr edilmediği için ulaşım hizmetlerinin emekçileri mağdur edecek şekilde durdurulması, Büyükşehir Belediyesinin bizden topladığı paralarla ulaşım patronlarının kazancını garanti etmesi meşru değildir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu ulaşım ücretinin 6,5 TL olması yönündeki önerisini kabul etmiyor ve uyarıyoruz:

Ulaşım haktır, hakkımız için mücadele edeceğiz!"

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