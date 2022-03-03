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TKP Genel Sekreteri'nden Millet İttifakı'na 'Ukrayna' eleştirisi

Millet İttifakı'nın Rusya Ukrayna savaşına ilişkin tutumunu eleştiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'Denize düşen, yılana sarılmak zorunda değil' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-03 14:28:19
TKP Genel Sekreteri'nden Millet İttifakı'na 'Ukrayna' eleştirisi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Okuyan şu ifadeleri kullandı:

"AKP'yi daha fazla NATO'cu olmadığı için eleştiren Millet İttifakı'nın (ya da altılı ittifak) ülkeye barış, özgürlük, demokrasi getirebileceğini düşünenleri uyarmaya devam edeceğiz. Denize düşen, yılana sarılmak zorunda değil. Kurtuluşa doğru yüzmeye ne dersiniz?"

"NATO'NUN PARÇASIYIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de katıldığı programda "Biz NATO'nun bir parçası olarak NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Rusya'ya yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyerek şöyle konuşmuştu: “Putin haddini aşmıştır. Vakit boş laf vakti değil, yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma vakti değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir. Rusya'nın bu durumu ortadayken Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edebilir? Putin'in kafasındaki Rusya'nın eksik parçalarının Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir?.”

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın açıklaması şöyle:

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