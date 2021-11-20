TKP, EMEP ve Sol Parti ittifaka yakın

EMEP, TKP ve Sol Parti'nin, HDP ve TİP'in de içinde olacağı yazılan üçüncü ittifak haberlerini yalanlaması ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV ekranlarında yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV ekranlarında halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ve Gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

Okuyan, çıkan ittifak haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, EMEP, TKP ve Sol Parti olarak görüştüklerini ifade ederek, "Siyasi iktidar seçmen tabanını yitiriyor. Zaten yitirmemesi doğal olmazdı. Son ekonomik güçlüklerle birlikte iktidarın tabanındaki erime hızlandı. İşlerin Erdoğan gidince düzeleceğine inanmıyoruz. Erdoğan gitsin, bu konuda tabii ki hiçbir tereddüt yok. Bu siyasi iktidarın Türkiye'nin üzerindeki gölgesinin kalkması lazım. Bu gölge kalktığında acaba Türkiye düzlüğe çıkacak mı sorusunu da sormak zorundayız ve soruyoruz. Solda ittifak ya da solda güç birliği görüşmelerimiz de bu eksende sürüyor. Sorumluluğumuz var ve bu sorumluluğu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Biz birbirini tanıyan yapılarız'

EMEP ve Sol Parti ile ilişkilerinin yeni olmadığını belirten ve ittifaka yakın oldukları sinyalini veren Okuyan, "Bizim EMEP'le Sol Parti ile ilişkimiz yeni değil. Bu başka yapılarla görüşmüyoruz anlamına gelmiyor. Görüşüyoruz ama EMEP ve Sol Parti ile belli bir zeminde daha rahat buluştuk ve buradan başlayıp belli bir çağrıyla devam etmeyi düşünüyoruz. Bizim Türkiye İşçi Partisi ile ortak zeminde görüşme planımız yok. HDP'nin de yol haritası başka. Herkesin kendi stratejisi var. TKP'nin gündemi de bu" diye konuştu.

'Bu iktidarın gidişini zorlaştıracak bir tutuma girmeyiz'

Öte yandan Okuyan, "Biz bu iktidarın gitmesini zorlaştıracak bir siyasi tutum içerisine girmeyiz. Önümüzü ve Türkiye gerçekliğini görüyoruz. Ama bunu yaparken ilkelerimizi bir kenara atmayız" ifadelerini kullandı

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haberde HDP, TİP ve SOL Parti'nin üçüncü bir ittifak kuracağı, bu ittifaka daha sonra TKP ile EMEP'in de katılabileceği iddia edilmişti.

Kaynak: halktv.com.tr

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