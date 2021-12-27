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''Tiran Namazgah Camii 2 yıldır açılmayı bekliyor''

Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'da inşa edilen, Balkanların en büyük camisi olan Namazgah Camisi 2 yıldır ibadete açılmayı bekliyor.

32 Dakika Önce
2021-12-27 10:36:00
''Tiran Namazgah Camii 2 yıldır açılmayı bekliyor''

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da inşa edilen, Namazgâh Camisi'nin yapımı 2 yıl önce tamamlandı. Türk Telekom

Balkanlarda yaşayan Müslümanlar temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2015 yılında atılan caminin açılmasını bekliyor. Yazar Osman Atalay Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu konuya dikkat çekti.

İşte Osman Atalay'ın açıklaması:

Arnavutluk Tiran Namazgah Camii' bitti. Fakat 2 Yıldır açılmayı bekliyor.

Prosedür sorunu çözülemedi. Arnavutluk başbakanı @ediramaal ı aşan bir durum galiba. Temeli, @RTErdogan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani katıldığı törenle 13 Mayıs 2015 tarihinde atılmış idi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da meclis binasının yanında yer alan ve halk arasında Namazgah olarak bilinen bölgede yapımına başlanan cami, Arnavutluk Müslümanlarının 100 yıllık cami hasretini sona erdirecek.

Tiran Namazgah Camii, gelenekten geleceğe uzanan ve gelenekle teknolojiyi bütünleştiren, bugünün inşaat teknolojisi ile Balkanlar'da hakim olan Klasik Osmanlı Mimarisi üslûbunu buluşturan bir yapı olarak tasarlanmış.

Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camide, açık alanla birlikte 10 bin kişi ibadet edebilecek, konferans salonu, Kur'an kursu, sergi salonu, kütüphane, bebek bakım odası, çalışma odaları ve kültür merkezi cami alanı içerisinde “Balkan Kültürleri Birlikte Yaşam Müzesi” var.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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