DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İtalya, Putin'e yakın 5 Rus milyarderin mal varlıklarına el koydu
TBMM Genel Kurulu'nda kavga
Güney Kore'deki orman yangını 216 binayı yuttu
TIR nehre uçtu, ön dingilleri bariyerde asılı kaldı
AEDAŞ’da üst düzey yönetici kademesi görevden alındı
Rusya: Ukrayna’da bir askeri üs ele geçirildi
Camilere yönelik casusluk davasında FBI aleyhine karar verildi
Füsun Nalan Açın'ın mirası kime kaldı? Akrep Nalan'ın mirası ne kadar?
Sıvıyağ fiyatları ne kadar arttı? Sıvıyağ ne kadar zamlandı? Güncel sıvıyağ fiyatları kaç TL?
Yağ sektöründen kritik açıklama
CHP: 6 partiye ihtiyacımız yok
Elon Musk kafa tuttu! 'Rus kaynaklarını engellemeyeceğiz'
Çavuşoğlu Azerbaycan'da konuştu: Bu saldırı bir an önce sona ermeli
Batı medyası Rusya'yı terk ediyor
Ukrayna: Yabancı savaşçılar sınırı geçti

TIMETURK / GÜNDEM / TIR nehre uçtu, ön dingilleri bariyerde asılı kaldı

TIR nehre uçtu, ön dingilleri bariyerde asılı kaldı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sıkıştırılmış hurda yüklü TIR, Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu. TIR'dan kopan ön dingiller ise yol kenarındaki bariyerlere asılı kaldı.

2 Saat Önce
2022-03-05 20:13:11
TIR nehre uçtu, ön dingilleri bariyerde asılı kaldı

Kaza, saat 14.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz 1 Köprüsü'nde meydana geldi.

62238ae1470a9b472c5af88c

Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Ömer Pişkin (35) idaresindeki 20 H 6226 plakalı sıkıştırılmış hurda yüklü TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

62238ae1470a9b472c5af88b

Gediz Köprüsü'ndeki virajlarda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yaklaşık 30 metre yükseklikten nehre uçtu.

62238ae1470a9b472c5af891

TIR, tekerlekleri üzerinde durdu.

62238ae1470a9b472c5af889

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

62238ae1470a9b472c5af882

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'da sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

62238ae1470a9b472c5af886

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Pişkin , ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pişkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

62238ae1470a9b472c5af881

Öte yandan TIR'dan kopan ön dingiller ise yol kenarındaki bariyerlere asılı kaldı.

62238ae1470a9b472c5af885

Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı karayolunda başka bir kaza yaşanmaması için trafik ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

62238ae1470a9b472c5af88f

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. DGA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş