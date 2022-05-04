TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Gaziantep'te Tarsus, Adana, Gaziantep (TAG) otoyolunda, TIR ile çarpışan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TAG otoyolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Elazığ'dan Hatay istikametine gitmekte olan Erdal Sürgüçlüoğlu yönetimindeki 44 LN 333 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Kayışkanat yönetimindeki 27ACJ731 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otobüs şoförü ve içerisinde bulunan 37 yolcudan 14'ünün hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri yolu tek taraflı olarak trafiğe kapatırken, kazayı yara almadan atlatan yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir yolcu otobüsü ile seferlerine devam etti.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazayla soruşturma başlatıldı. DHA .