DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Polkadot, Web 3.0'ın en büyük sorunlarından birini çözüyor
İngiltere: Nijerya'dan kaçırılan 23 milyondan fazla dolara el konuldu
Putin İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı
Rangers - Leipzig maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE
Eintracht Frankfurt - West Ham United maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç var
Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay neden öldürüldü? Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı
Bugün sağlık ocakları açık mı? 6 Mayıs Cuma (yarın) Devlet hastanesi açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri 6 Mayıs'ta çalışıyor mu? Randevu alınır mı?
Bakan Soylu: Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır
NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor
Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemli?
Europol: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'nın güvenliği tehlikede

TIMETURK / GÜNDEM / TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Gaziantep'te Tarsus, Adana, Gaziantep (TAG) otoyolunda, TIR ile çarpışan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

1 Gün Önce
2022-05-04 22:42:17
TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde TAG otoyolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Elazığ'dan Hatay istikametine gitmekte olan Erdal Sürgüçlüoğlu yönetimindeki 44 LN 333 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Kayışkanat yönetimindeki 27ACJ731 plakalı TIR ile çarpıştı.

6272bd30470a9b3e4490f71e

Çarpışmanın etkisiyle otobüs bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otobüs şoförü ve içerisinde bulunan 37 yolcudan 14'ünün hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

6272bd30470a9b3e4490f71c

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri yolu tek taraflı olarak trafiğe kapatırken, kazayı yara almadan atlatan yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir yolcu otobüsü ile seferlerine devam etti.

6272bd30470a9b3e4490f70d

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazayla soruşturma başlatıldı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş